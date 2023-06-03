Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области

Украинские военные продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Из-за ударов боевиков ВСУ по Грайворонскому округу частично остались без света села Гора-Подол, Глотово, Безымено и Козинка. Аварийные бригады работают над устранением последствий обстрела.
Урон также нанесен постройкам в населенном пункте Маслова Пристань, расположенном в Шебекинском округе. Осколками украинских снарядов повреждены стеклопакеты в трех частных жилых домах, нескольких квартирах и здании физкультурно-оздоровительного комплекса.
«Пострадавших нет», — заявил Гладков.
Серия взрывов ранее прозвучала в Бердянске в Запорожской области. Как сообщили в городской ВГА, причиной тому стала попытка обстрела со стороны ВСУ.