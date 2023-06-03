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Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области

Происшествия
Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области

Украинские военные продолжают обстреливать населенные пункты Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Из-за ударов боевиков ВСУ по Грайворонскому округу частично остались без света села Гора-Подол, Глотово, Безымено и Козинка. Аварийные бригады работают над устранением последствий обстрела.

Урон также нанесен постройкам в населенном пункте Маслова Пристань, расположенном в Шебекинском округе. Осколками украинских снарядов повреждены стеклопакеты в трех частных жилых домах, нескольких квартирах и здании физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Пострадавших нет», — заявил Гладков.

Серия взрывов ранее прозвучала в Бердянске в Запорожской области. Как сообщили в городской ВГА, причиной тому стала попытка обстрела со стороны ВСУ.
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