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Патриарх Кирилл рассказал, как долго икона «Троица» будет находиться в Храме Христа Спасителя

Общество
Патриарх Кирилл рассказал, как долго икона «Троица» будет находиться в Храме Христа Спасителя

Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, будет находиться в Храме Христа Спасителя в течение всего года. Об этом сообщил патриарх Кирилл.

В субботу глава Русской православной церкви принял участие во всенощном бдении, которое состоялось на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры. При этом он отметил, что в будущем произведение искусства планируют вернуть в монастырь — на историческое место.

«Будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне», — отметил священнослужитель.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что икону переместят в Храм Христа Спасителя в нынешнем состоянии. Уже после специалисты примут решение о реставрации «Троицы», подчеркнул представитель Кремля.
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