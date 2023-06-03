Патриарх Кирилл рассказал, как долго икона «Троица» будет находиться в Храме Христа Спасителя

Икона «Троица», написанная Андреем Рублевым, будет находиться в Храме Христа Спасителя в течение всего года. Об этом сообщил патриарх Кирилл.
В субботу глава Русской православной церкви принял участие во всенощном бдении, которое состоялось на территории Свято-Троицкой Сергиевой лавры. При этом он отметил, что в будущем произведение искусства планируют вернуть в монастырь — на историческое место.
«Будет в течение года чудотворный образ находиться в храме Христа Спасителя с тем, чтобы москвичи и гости столицы могли поклониться этой великой святыне», — отметил священнослужитель.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что икону переместят в Храм Христа Спасителя в нынешнем состоянии. Уже после специалисты примут решение о реставрации «Троицы», подчеркнул представитель Кремля.