«Спартак» занял третье место в чемпионате РПЛ по итогам сезона

«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в заключительном этапе Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял третье место по итогам нынешнего сезона.
Встреча двух команд прошла в Самаре. Футбольная команда «Крылья Советов» победили «Спартак» со счетом 1:0.
Из выигравшей команды отметился Бенхамин Гарре, забивший гол на 55-й минуте игры. Защитник «Спартака» Георгий Джикия, который находился на скамейке запасных, получил две желтые карточки. Он был не согласен с таким решением, поэтому выбежал на поле. Позже он продолжил конфликтовать с судьей. После инцидента зрители бросили бутылку в резервного судью Яна Бобровского.
По итогам нынешнего сезона в тройку призеров РПЛ попали — «Зенит», ЦСКА и «Спартак».
Ранее сообщалось, что руководство астраханской «Волги» заинтересовано в назначении Александра Кержакова на пост главного тренера.