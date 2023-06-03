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«Спартак» занял третье место в чемпионате РПЛ по итогам сезона

Спорт
«Спартак» занял третье место в чемпионате РПЛ по итогам сезона

«Спартак» проиграл «Крыльям Советов» в заключительном этапе Российской премьер-лиги (РПЛ) и занял третье место по итогам нынешнего сезона.

Встреча двух команд прошла в Самаре. Футбольная команда «Крылья Советов» победили «Спартак» со счетом 1:0.

Из выигравшей команды отметился Бенхамин Гарре, забивший гол на 55-й минуте игры. Защитник «Спартака» Георгий Джикия, который находился на скамейке запасных, получил две желтые карточки. Он был не согласен с таким решением, поэтому выбежал на поле. Позже он продолжил конфликтовать с судьей. После инцидента зрители бросили бутылку в резервного судью Яна Бобровского.

По итогам нынешнего сезона в тройку призеров РПЛ попали — «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Ранее сообщалось, что руководство астраханской «Волги» заинтересовано в назначении Александра Кержакова на пост главного тренера.
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