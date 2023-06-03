«Спартак» занял третье место в чемпионате РПЛ по итогам сезона

Из выигравшей команды отметился Бенхамин Гарре, забивший гол на 55-й минуте игры. Защитник «Спартака» Георгий Джикия, который находился на скамейке запасных, получил две желтые карточки. Он был не согласен с таким решением, поэтому выбежал на поле. Позже он продолжил конфликтовать с судьей. После инцидента зрители бросили бутылку в резервного судью Яна Бобровского.