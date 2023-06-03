Кенийская спортсменка побила мировой рекорд по бегу среди женщин

Флоренция, 3 июня. Кенийская спортсменка Фейт Кипьегон установила новый мировой рекорд по бегу среди женщин на дистанции в 1500 метров.
Представительница африканской республики завершила состязание с результатом в три минуты и 49,11 секунды. Она опередила действующую чемпионку Европы Лауру Мьюир и австралийку Джессику Халл на 12 секунд.
Забег прошел в рамках соревнований «Бриллиантовая лига Флоренции», которые состоялись в Италии. Спортсменка призналась, что рассчитывала войти в список лидеров, но даже не надеялась побить мировой рекорд.
Ранее единственная хоккейная команда республики «Кенийские ледяные львы» начала тренировки перед турне по Северной Америке. По итогам поездки участники могут получить приглашение на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане.
В начале зимы правительство Кении анонсировало строительство современного спортивного стадиона в северо-восточном округе Эмбу. Объект будет вмещать в себя 20 тысяч человек, он станет также площадкой для проведения сельскохозяйственных ярмарок.