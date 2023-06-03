В Воронеже из-за сильного ливня рухнула опора Каменного моста

Опорная стена Каменного моста в Воронеже разрушилась после потопа, вызванного ливнем.
Видео с места происшествия опубликовали местные жители. На кадрах видно, что потоки воды подмыли кирпичную кладку. Парапет и часть конструкции обвалилась на проезжую часть.
Прибывшие на место правоохранители перекрыли движение по мосту. Проезд под ним также заблокирован из-за упавших на дорогу частей стены.
Каменный мост является одной из узнаваемых достопримечательностей Воронежа. Он был построен в 1826 году и признан объектом культурного наследия.
Улицы города в субботу затопило после сильного ливня. Движение транспорта затруднено из-за большого количества воды, которая затопила многие дороги.