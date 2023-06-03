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Сальдо заявил, что ВСУ прячут РСЗО HIMARS и не используют у линии фронта

Армия
Сальдо заявил, что ВСУ прячут РСЗО HIMARS и не используют у линии фронта

ВСУ скрывают реактивные системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом РИА Новости заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам госдеятеля, Вооруженные силы противника не подвозят РСЗО близко к линии огня.

Первого июня российским средствам противовоздушной обороны удалось перехватить восемь снарядов системы залпового огня HIMARS на Херсонском направлении, выпущенных ВСУ.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин рассказал о последствиях удара противника из РСЗО HIMARS по объектам, где находились украинские военнопленные. По его словам, системы работают не очень хорошо.
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