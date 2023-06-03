Диетолог Сахайя назвала три продукта, которые опасно употреблять натощак

Она отметила, что перечисленные люди чаще всего употребляют на завтрак. Однако этого не стоит делать. В первую очередь опасно для здоровья есть на голодный желудок любые фрукты. Сахайя сказала, что они очень быстро перевариваются и человек, не насытившись, хочет есть после этого в два раза больше.