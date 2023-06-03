Диетолог Сахайя назвала три продукта, которые опасно употреблять натощак

Диетолог и консультант по питанию Неха Сахайя назвала три продукта, которые опасно употреблять на голодный желудок, сообщает teleprogramma.pro.
Она отметила, что перечисленные люди чаще всего употребляют на завтрак. Однако этого не стоит делать. В первую очередь опасно для здоровья есть на голодный желудок любые фрукты. Сахайя сказала, что они очень быстро перевариваются и человек, не насытившись, хочет есть после этого в два раза больше.
Также неправильно натощак пить чай или кофе. По словам диетолога, они повышают уровень кислотности и, в случае кофеина, зависимость.
В последнюю очередь Сахайя отметила воду с медом и лимоном. Он убеждена, что в таком напитке слишком много сахара и калорий, а это не может благотворно повлиять на организм.
Ранее врач-диетолог Наталья Зубарева опровергла распространенный миф о том, что существуют продукты с отрицательной калорийностью, помогающие сжигать жир.