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Заместитель генсека ООН Воронков отметил вклад Марокко в борьбу с терроризмом

Весь мир
Заместитель генсека ООН Воронков отметил вклад Марокко в борьбу с терроризмом

Танжер, 3 июня. Заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков отметил, что Марокко играет важную роль в борьбе против преступности в масштабах мирового сообщества, пишут арабские СМИ.

После встречи с министром иностранных дел и африканского сотрудничества Насером Буритой в Танжере Воронков выразил надежду на улучшение международной координации в отношении борьбы с терроризмом.

Заместитель генсека также высоко оценил стратегическое сотрудничество между Марокко и Контртеррористическим управлением ООН.

«Встреча в Марракеше дала возможность обсудить практические способы поддержки африканских стран-членов в их борьбе с преступными группировками», — добавил он.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС.
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