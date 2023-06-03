Заместитель генсека ООН Воронков отметил вклад Марокко в борьбу с терроризмом

Танжер, 3 июня. Заместитель генерального секретаря ООН, глава Контртеррористического управления Владимир Воронков отметил, что Марокко играет важную роль в борьбе против преступности в масштабах мирового сообщества, пишут арабские СМИ.
После встречи с министром иностранных дел и африканского сотрудничества Насером Буритой в Танжере Воронков выразил надежду на улучшение международной координации в отношении борьбы с терроризмом.
Заместитель генсека также высоко оценил стратегическое сотрудничество между Марокко и Контртеррористическим управлением ООН.
«Встреча в Марракеше дала возможность обсудить практические способы поддержки африканских стран-членов в их борьбе с преступными группировками», — добавил он.
Ранее стало известно, что Европейская комиссия исключила Марокко из серого списка стран ЕС.