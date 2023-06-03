Психолог Романив объяснила, какие травмы толкают женщин на отношения с женатыми мужчинами

Любовницам женатых мужчин нужна психотерапевтическая помощь. Такое мнение высказала семейный психолог Ольга Романив. В беседе с изданием «Газета.Ru» она составила портрет «второй» в отношениях женщины.
По мнению эксперта, у таких россиянок заниженная самооценка, есть много комплексов и страхов. Из-за подобных проблем они остаются с женатыми мужчинами, даже если у тех есть супруга и дети. Это требует проработки со специалистом.
Романив подчеркнула, что любовницы не знают настоящего характера своего избранника. В их жизни он появляется только в удобное для него время и ведет себя удобным ему образом.
«Это неполноценные отношения, в которых вам сложно его узнать – он для вас образ, ценный приз (потому что к вам не уходит), у вас есть идея фикс: закрыть гештальт и получить этот приз», — объяснила специалист.
Эти и некоторые другие союзы обречены на провал. Ранее психолог Андрей Зберовский объяснил, в каких случаях парам стоит разойтись.