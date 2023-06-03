В Греции пресекли попытку ввезти более 161 килограмма наркотиков, спрятанных в контейнерах с бананами

Сотрудники правоохранительных органов в Греции обнаружили более 161 килограмма наркотиков в контейнерах с бананами, прибывших в один из местных портов из стран Латинской Америки. Информацию предоставила местная газета Kathimerini.
Как стало известно, злоумышленники пытались ввезти на территорию государства партию психотропных веществ общей стоимостью 3,2 миллиона евро. Стражи порядка в сотрудничестве с представителями международных инстанций изъяли 100 упаковок запрещенных препаратов, которые были спрятаны в специально оборудованных тайниках.
При этом найти наркотики удалось в рамках расследования предыдущей поставки весом 104 килограмма. К текущему моменту по данному делу арестовали 14 человек — их подозревают в контрабанде опасного вещества в разные регионы Греции и другие города в Европе.
Ранее в центре Москвы задержали чемпиона мира по рукопашному бою Мовсара Баймасханова. При нем были обнаружены 0,3 грамма запрещенных препаратов.