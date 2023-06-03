Уголовное дело возбудили в отношении водителя самосвала, который устроил массовое ДТП в Петербурге

В отношении виновника массового ДТП, которое случилось во Фрунзенском районе города Санкт-Петербург, полицейское следствие возбудило уголовное дело, сообщил ФАН начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко.
Авария произошла 3 июня примерно в 8:40 на пересечении улицы Софийской и проспекта Славы.
По результатам осмотра места аварии и опроса очевидцев следователями ГУ МВД России в отношении 37-летнего водителя грузового автомобиля возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ — «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Следствие устанавливает обстоятельства и причины аварии.
Как сообщалось ранее, грузовик «Ивеко» ехал по проспекту Славы в сторону Пражской улицы. На перекрестке с Софийской улицей водитель грузовика совершил наезд на двигавшийся впереди автомобиль «Опель», после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение еще с десятью автомобилями.
В результате ДТП водитель и две пассажирки автомобиля «УАЗ Патриот» получили тяжелые травмы. Также медицинская помощь потребовалась девяти участникам аварии, двое из которых дети.