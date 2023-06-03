Уголовное дело возбудили в отношении водителя самосвала, который устроил массовое ДТП в Петербурге

Как сообщалось ранее, грузовик «Ивеко» ехал по проспекту Славы в сторону Пражской улицы. На перекрестке с Софийской улицей водитель грузовика совершил наезд на двигавшийся впереди автомобиль «Опель», после чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение еще с десятью автомобилями.