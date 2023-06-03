Главный профсоюз Нигерии объявил забастовку в связи с повышением цен на топливо

Абуджа, 3 июня. Нигерийский конгресс труда (NLC) объявил о забастовке в знак протеста против повышения цен на топливо.
Руководитель организации Джо Аджаэро сообщил, что акция стартует в среду. Все филиалы главного профсоюза республики прекратят работу, чтобы выразить несогласие с решением нового главы западноафриканского государства Болы Ахмеда Тинубу, который отменил субсидии на горючее.
Ранее вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо заявил, что переход на экологически чистые источники энергии снизит уровень доходов страны. Политик предложил следовать плану инвестиций в нефтегазовую отрасль, несмотря на современные тенденции в международном сообществе. По его словам, Европа может позволить себе перейти на альтернативные продукты, поскольку такой шаг не ударит по ее бюджету.
Позднее в городе Лагос на юго-западе республики открылся крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод. По словам спонсора строительства, предпринимателя Алико Данготе, теперь государство станет ключевым игроком на международном рынке.