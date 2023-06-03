Главный профсоюз Нигерии объявил забастовку в связи с повышением цен на топливо

Ранее вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо заявил, что переход на экологически чистые источники энергии снизит уровень доходов страны. Политик предложил следовать плану инвестиций в нефтегазовую отрасль, несмотря на современные тенденции в международном сообществе. По его словам, Европа может позволить себе перейти на альтернативные продукты, поскольку такой шаг не ударит по ее бюджету.