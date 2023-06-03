Эксперты: российские инвестиции в Египет приносят много выгод обеим сторонам

По мнению члена Египетско-российского делового совета Хишама ан-Наггара, многочисленные предприятия из РФ в настоящее время проявляют интерес к инвестициям в североафриканской стране. В интервью агентству Sputnik он сообщил, что этому способствует благоприятный бизнес-климат в Египте.