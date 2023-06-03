Эксперты: российские инвестиции в Египет приносят много выгод обеим сторонам

Увеличение российских инвестиций в Египте приносит важные выгоды обеим сторонам. Это особенно касается импорта и экспорта, отмечают местные специалисты.
Ранее российская делегация высокого уровня совершила два визита в Айн-Сохну и восточный Порт-Саид. Целью поездки стало изучение возможностей, представленных для инвесторов в экономической зоне Суэцкого канала (SCZone).
В состав делегации вошли представители Минпромторга РФ и ряда компаний, заинтересованных в развитии различных проектов в АРЕ. В Айн-Сохне их приняло руководство SCZone.
По мнению члена Египетско-российского делового совета Хишама ан-Наггара, многочисленные предприятия из РФ в настоящее время проявляют интерес к инвестициям в североафриканской стране. В интервью агентству Sputnik он сообщил, что этому способствует благоприятный бизнес-климат в Египте.
«Периоды экономической стагнации обычно являются наиболее подходящими для инвестиций. Имеющиеся же у нас географическое положение, климат и рыночные условия представляют собой прекрасные возможности для российских предпринимателей. По нашим прогнозам, российские инвестиции в Египте в скором времени значительно увеличатся», — отметил Ан-Наггар.
Он добавил, что наиболее привлекательными для компаний из РФ являются сферы сельского хозяйства и машиностроения. Со своей стороны, египетский экономист Мухаммад Анис также прокомментировал недавний визит делегации в регион Суэцкого канала.
«Российские инвестиции в Египет приносят много выгод обеим сторонам. Географическое положение нашего государства обеспечивает легкий доступ товаров на все рынки Ближнего Востока, Азии, Европы и Африки», — подчеркнул эксперт.
Он отметил, что производство в экономической зоне Суэцкого канала не сталкивается с какими-либо препятствиями. Это касается, в частности, вопросов доставки, транспортировки и доступа ко всем мировым рынкам.
Ранее глава управления по развитию туризма Египта Амр эль-Кади сообщил о том, что его государство заинтересовано в увеличении потока отдыхающих из РФ. Это произошло во время его встречи с представителями крупных российских турфирм.