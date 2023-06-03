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В Болгарии в результате столкновения поезда и микроавтобуса погибли два человека

Происшествия
В Болгарии в результате столкновения поезда и микроавтобуса погибли два человека

В Болгарии в районе города Плевен на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает телеканал «Нова».

Дорожный инцидент произошел днем в 16:00 по московскому времени. Микроавтобус выехал на переезд, несмотря на предупреждающую сигнализацию. При столкновении с составом погибли два пассажира. Движение поездов по линии София — Варна сразу же приостановили.

В настоящее время к месту инцидента были направлены автобусы. Сейчас ведутся восстановительные работы. Также полицейскими расследуются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей.
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