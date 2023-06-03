В Болгарии в результате столкновения поезда и микроавтобуса погибли два человека

Дорожный инцидент произошел днем в 16:00 по московскому времени. Микроавтобус выехал на переезд, несмотря на предупреждающую сигнализацию. При столкновении с составом погибли два пассажира. Движение поездов по линии София — Варна сразу же приостановили.