В Болгарии в результате столкновения поезда и микроавтобуса погибли два человека

В Болгарии в районе города Плевен на железнодорожном переезде столкнулись микроавтобус и пассажирский поезд. В результате происшествия погибли два человека. Об этом сообщает телеканал «Нова».
Дорожный инцидент произошел днем в 16:00 по московскому времени. Микроавтобус выехал на переезд, несмотря на предупреждающую сигнализацию. При столкновении с составом погибли два пассажира. Движение поездов по линии София — Варна сразу же приостановили.
В настоящее время к месту инцидента были направлены автобусы. Сейчас ведутся восстановительные работы. Также полицейскими расследуются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей.