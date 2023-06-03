Военный эксперт Александров: «вооруженный нейтралитет» Украины не согласуется с намерениями России

Поэтому все рассуждения о том, будет Украина членом НАТО после завершения СВО или не будет — это все досужие домыслы совершенно ни о чем, уверен военный эксперт. Это, так сказать, «проброс» — а вдруг мы согласимся. Но на такие варианты уже поздно соглашаться, подытожил он.