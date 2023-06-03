Военный эксперт Александров: «вооруженный нейтралитет» Украины не согласуется с намерениями России

В американском издании 19FortyFive сочли лучшим решением для мира на Украине — вооруженный нейтралитет. Выгодно ли такое решение для России, чтобы завершить спецоперацию, и о чем говорит появление такой ноты в инфополе Запада, объяснил корреспонденту ФАН ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.
«Когда они говорят, что Украина должна завершить конфликт на условиях вооруженного нейтралитета, они просто не понимают ситуацию с намерениями России, которые уже достаточно хорошо были изложены. Вот и в последнем заявлении зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева говорилось о том, что киевский нацистский режим должен быть уничтожен. А он может быть уничтожен, только когда будут разгромлены Вооруженные силы Украины, фактически вся Украина попадет под контроль России. Ну или ее значительная часть, если Польша успеет, так сказать, быстренько выдвинуться и занять западные районы Украины, на которые Россия, собственно говоря, и не претендует. Так что никакой Украины уже не будет на момент завершения конфликта», — полагает эксперт
Поэтому все рассуждения о том, будет Украина членом НАТО после завершения СВО или не будет — это все досужие домыслы совершенно ни о чем, уверен военный эксперт. Это, так сказать, «проброс» — а вдруг мы согласимся. Но на такие варианты уже поздно соглашаться, подытожил он.
Ранее Михаил Александров заявил, что все разговоры об ошибочном решении насчет принятия Украины в НАТО — хорошие «песни о прошлом».