Глава Минобороны ФРГ выступил против привлечения немецких пилотов к работе в КНР

Пекин должен прекратить привлекать бывших немецких пилотов к обучению военнослужащих Национально-освободительной армии Китая (НОАК), заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
Свое требование политик высказал китайскому коллеге Ли Шанфу. Министры встретились на площадке сингапурского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».
«Я ясно дал понять, что ожидаю немедленного прекращения этой практики без нашего (ФРГ - Прим. ред.) вмешательства», — сообщил Писториус в беседе с корреспондентом Das Spiegel.
Ранее американские эксперты отметили наращивание Военно-морских сил Китая. По их словам, китайский флот уже обогнал ВМС США по всем параметрам.