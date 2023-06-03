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Глава Минобороны ФРГ выступил против привлечения немецких пилотов к работе в КНР

Армия
Глава Минобороны ФРГ выступил против привлечения немецких пилотов к работе в КНР

Пекин должен прекратить привлекать бывших немецких пилотов к обучению военнослужащих Национально-освободительной армии Китая (НОАК), заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.

Свое требование политик высказал китайскому коллеге Ли Шанфу. Министры встретились на площадке сингапурского форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

«Я ясно дал понять, что ожидаю немедленного прекращения этой практики без нашего (ФРГ - Прим. ред.) вмешательства», — сообщил Писториус в беседе с корреспондентом Das Spiegel.

Ранее американские эксперты отметили наращивание Военно-морских сил Китая. По их словам, китайский флот уже обогнал ВМС США по всем параметрам.
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