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Военный эксперт Осборн сравнил российский штурмовик Су-25 с летающим танком

Армия
Военный эксперт Осборн сравнил российский штурмовик Су-25 с летающим танком

Обозреватель и военный эксперт Крис Осборн оценил российский штурмовик Су-25. Об этом говорится в материале 19FortyFive.

Специалист считает, что отечественный самолет можно сравнить с летающим танком.

«Су-25 — это проверенная в боях рабочая лошадка с долгой историей поддержки наземных войск в военных конфликтах», — добавил он.

По словам Осборна, Су-25 схож с американским аналогом из-за примерно одинаковой дальности полетов и качественного вооружения. Эксперт подчеркнул, что в распоряжении Воздушно-космических сил РФ находятся около 250 таких штурмовиков, которые используются в специальной военной операции на Украине.

Ранее российского летчика, который сумел посадить Су-25 после атаки ракетами ВСУ, представили к боевой награде.
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