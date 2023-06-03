Военный эксперт Осборн сравнил российский штурмовик Су-25 с летающим танком

По словам Осборна, Су-25 схож с американским аналогом из-за примерно одинаковой дальности полетов и качественного вооружения. Эксперт подчеркнул, что в распоряжении Воздушно-космических сил РФ находятся около 250 таких штурмовиков, которые используются в специальной военной операции на Украине.