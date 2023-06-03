Силы ПВО сбили над Бердянском шесть ракет

Серия взрывов прозвучала в Бердянске в Запорожской области. По данным городской ВГА, причиной тому стала попытка обстрела со стороны ВСУ.
По предварительным данным, в Бердянске сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как результат, было сбито шесть ракет, которыми украинские боевики планировали нанести удар по городу. Местные жители могли наблюдать взрывы снарядов в небе, говорится в сообщении.
Украинские войска с самого утра наносят удары по населенным пунктам Шебекинского городского округа в Белгородской области. Есть погибшие и пострадавшие, заявил глава региона Вячеслав Гладков.