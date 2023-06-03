Силы ПВО сбили над Бердянском шесть ракет

По предварительным данным, в Бердянске сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Как результат, было сбито шесть ракет, которыми украинские боевики планировали нанести удар по городу. Местные жители могли наблюдать взрывы снарядов в небе, говорится в сообщении.