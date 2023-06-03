«Этот чудак на букву «м» уже всех достал»: Манукян объяснил неоднозначный жест Беттеля в адрес Зеленского

Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сделав неоднозначный жест рукой. Инцидент произошел в рамках саммита Европейского политического сообщества, соответствующий видеоролик появился в Сети.
На кадрах видно, как Зеленский пытался поговорить с президентом Сербии Александром Вучичем и Беттелем, однако последний машет рукой, словно намекая на его чрезмерную разговорчивость.
Блогер, журналист Вадим Манукян считает, что западные лидеры устали от бесконечных просьб Владимира Зеленского в поставках оружия. Таким мнением он поделился в беседе с корреспондентом ФАН.
«К Зеленскому сейчас в Европе многие относятся, как к попрошайке. Именно по этой причине премьер Люксембурга послал его далеко и надолго своим красноречивым жестом. Кровавый клоун вызывает раздражение в Европе. Зеленский просто не понимает, что кроме Великобритании и США он не нужен вообще никому. Этот чудак на букву "м" уже всех достал. Надеюсь, что эта унылая физиономия скоро перестанет мелькать в мировых СМИ», – сказал Манукян.
Ранее Зеленский заявил, что Владимир Путин два года «избегал» телефонных разговоров с ним.