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Прямые авиарейсы между Россией и Вьетнамом планируют возобновить в 2023 году

Общество
Прямые авиарейсы между Россией и Вьетнамом планируют возобновить в 2023 году

Представители России и Вьетнама обсуждают возобновление прямого авиасообщения между двумя государствами в полном объеме. Ожидается, что стороны примут соответствующее решение до конца 2023 года.

Как стало известно, сейчас Москва и Ханой усиленно работают в данном направлении. Об этом говорится в материале издания ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.

«Надеемся, в текущем году все получится», — добавил собеседник агентства.

Ранее европейские политики раскритиковали восстановление авиасообщения между Россией и Грузией. В ответ вице-премьер республики Леван Давиташвили напомнил, что страна не входит в состав регионального содружества.
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