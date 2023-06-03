Прямые авиарейсы между Россией и Вьетнамом планируют возобновить в 2023 году

Представители России и Вьетнама обсуждают возобновление прямого авиасообщения между двумя государствами в полном объеме. Ожидается, что стороны примут соответствующее решение до конца 2023 года.
Как стало известно, сейчас Москва и Ханой усиленно работают в данном направлении. Об этом говорится в материале издания ТАСС со ссылкой на источник в дипломатических кругах.
«Надеемся, в текущем году все получится», — добавил собеседник агентства.
Ранее европейские политики раскритиковали восстановление авиасообщения между Россией и Грузией. В ответ вице-премьер республики Леван Давиташвили напомнил, что страна не входит в состав регионального содружества.