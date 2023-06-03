«Для чего мы брали Бахмут и переименовывали его в Артемовск?»: Пригожин возмутился гибелью мирных людей в Белгородской области

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин высказался по поводу гибели обычных граждан Белгородской области, подчеркнув, что замалчивание реальной обстановки в регионе недопустимо.
Создатель «оркестра» сослался на заявление губернатора региона Вячеслава Гладкова, который сообщил об уничтожении мирного населения. В частности, за минувшие сутки под обстрелами ВС Украины погибли пять человек, еще 16 оказались ранены. Сложившаяся ситуация навела Пригожина на ряд вопросов.
«Для чего мы брали Бахмут и переименовывали его в Артемовск? Для чего десятки тысяч людей, наших русских парней, гибнут, продвигаясь к Западу? Для того чтобы мы начали отдавать шаг за шагом куски Белгородской области, нашей исконно русской земли? Почему все молчат по поводу гибели этих мирных граждан? Где генерал Лапин? Где Шойгу? Где Герасимов? Где их объяснения перед русским народом, что мы отдаем на растерзание мирных граждан и наши территории? Когда закончится это молчание и попытка замылить судьбы русских людей?» — возмутился Пригожин в аудиосообщении, которое привела его пресс-служба.
Предприниматель попросил раскрыть имена и фамилии погибших, а также место и дату церемонии прощания с ними. По его словам, «музыканты» почтут их память и решат, как отомстить за убитых.
Ранее Евгений Пригожин обратился к СМИ с призывом не рассказывать «сказки» о событиях, происходящих в зоне спецоперации и приграничных районах. По мнению создателя «оркестра», журналистам нужно просто говорить правду.