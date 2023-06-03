Хорошие «песни о прошлом»: военный эксперт Александров о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

Министры иностранных дел стран НАТО готовятся к июльскому саммиту в литовской столице Вильнюсе, где собираются обсудить, как приблизить вступление Украины в Альянс. Однако в американском издании 19FortyFive сочли членство Украины в Североатлантическом военном блоке ошибкой. Впрочем, разговоры о ее принятии в блок преждевременны, рассказал ФАН ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров