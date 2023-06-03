Хорошие «песни о прошлом»: военный эксперт Александров о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

Министры иностранных дел стран НАТО готовятся к июльскому саммиту в литовской столице Вильнюсе, где собираются обсудить, как приблизить вступление Украины в Альянс. Однако в американском издании 19FortyFive сочли членство Украины в Североатлантическом военном блоке ошибкой. Впрочем, разговоры о ее принятии в блок преждевременны, рассказал ФАН ведущий военный эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров
«Все разговоры о вступлении или невступление Украины в НАТО— это такие хорошие «песни о прошлом». Сейчас в Альянс Украину принять не могут по одной простой причине: тогда автоматически сразу начинается война России с НАТО. А мы и так стоим уже на грани войны между Россией и Североатлантическим блоком. Тут одно неосторожное движение, и могут начаться уже удары по польским аэродромам с последующим применением в случае необходимости ядерного оружия. То есть ситуация на самом деле достаточно критическая. И принятие Украины в блок будет означать, что НАТО должна оказать ей военную помощь — как следствие, начнется мировая война. Поэтому все эти рассуждения — глупости», — подчеркнул военный эксперт.
Таким образом, американская пресса вряд ли адекватно воспринимает сложившийся расклад сил и интересы всех сторон. То, как течет вооруженный конфликт между Россией и Украиной, устраивает Альянс.
«Запад не хочет мировой войны. Насколько я понимаю, там как раз боятся мирового конфликта, их вполне устраивает вот этот вялотекущий конфликт на Украине, где происходит уничтожение материальных ресурсов России. Это противостояние может годами длиться, и, в общем, Запад это вполне устраивает. Им незачем дальше идти на эскалацию. Это нам надо быстро закончить боевые действия, а Западу это совсем не выгодно. Поэтому никто, конечно, Украину в НАТО принимать не будет во время военного конфликта», — уверен Михаил Александров.
Ранее политолог, американист Малек Дудаков поделился предположением, какие «пряники» НАТО может пообещать Киеву в июле.