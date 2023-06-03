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Песков назвал Украину инструментом конфликта Запада против России

Политика
Песков назвал Украину инструментом конфликта Запада против России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина является инструментом конфликта Запада против России, с которым напрасно искать решение. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

«Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны», — прокомментировал Песков.

По мнению политика, искать решения кризиса «с инструментом Запада» бесполезно. Он добавил, что такое положение дел нужно понимать.

Перед этим Россия постоянно заявляла, что готова к мирным переговорам. Украина позже ввела законодательный запрет на переговоры. Киев считает, что мир возможет при условиях, если страна вернется к границам 1991 года.

Ранее сообщалось, что украинский конфликт поставил США перед сложной дилеммой.
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