Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина является инструментом конфликта Запада против России, с которым напрасно искать решение. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».
«Конфликт действительно стал более широким. Коллективный Запад, собственно, ведет такую комбинированную войну против нашей страны», — прокомментировал Песков.
По мнению политика, искать решения кризиса «с инструментом Запада» бесполезно. Он добавил, что такое положение дел нужно понимать.
Перед этим Россия постоянно заявляла, что готова к мирным переговорам. Украина позже ввела законодательный запрет на переговоры. Киев считает, что мир возможет при условиях, если страна вернется к границам 1991 года.
Ранее сообщалось, что украинский конфликт поставил США перед сложной дилеммой.