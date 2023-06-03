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Дептранс Москвы сообщил о столкновении двух автомобилей на МКАД

Происшествия
Дептранс Москвы сообщил о столкновении двух автомобилей на МКАД

Два автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автодороге, сообщили в Дептрансе. Ведомство опубликовало видеозапись аварии в своем Telegram-канале.

На кадрах ДТП видно, как такси врезается в стоящий на трассе автомобиль. Водитель сломавшейся машины вышел из нее за секунду до столкновения.

Правоохранители работают на месте происшествия, уточняется информация о пострадавших. В Дептрансе призвали водителей соблюдать правила поведения на автомагистрали и предупредили о возможных пробках на этом участке дороги.

Ранее в Ленобласти водитель легковой «Мазды» не успел совершить обгон и столкнулся с грузовиком. Мужчина скончался на месте от полученных травм.
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