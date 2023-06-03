Дептранс Москвы сообщил о столкновении двух автомобилей на МКАД

Два автомобиля столкнулись на Московской кольцевой автодороге, сообщили в Дептрансе. Ведомство опубликовало видеозапись аварии в своем Telegram-канале.
На кадрах ДТП видно, как такси врезается в стоящий на трассе автомобиль. Водитель сломавшейся машины вышел из нее за секунду до столкновения.
Правоохранители работают на месте происшествия, уточняется информация о пострадавших. В Дептрансе призвали водителей соблюдать правила поведения на автомагистрали и предупредили о возможных пробках на этом участке дороги.
Ранее в Ленобласти водитель легковой «Мазды» не успел совершить обгон и столкнулся с грузовиком. Мужчина скончался на месте от полученных травм.