Певица Пелагея сочла невозможным «отменить» русскую культуру

Отечественная исполнительница Пелагея заявила, что невозможно «отменить» русскую культуру. От этого пострадают лишь те, кто предпринимают такие попытки. Этим она поделилась с корреспондентом ТАСС перед большим концертом, который пройдет в центре столицы Сербии.
Певица считает, что от подобных действий «потеряют только те люди, которые никогда не услышат русскую музыку или не прочитают русскую литературу». Есть вещи, которые невозможно «отменить» даже при большом желании.
Пелагея объясняет, что рассудительные, здравомыслящие люди понимают, что для них это будет плохо.
«Это совершенно невозможно. Во всяком случае, русская культура от этого точно не пострадает», — заключила звезда.
Ранее актер Юрий Назаров заявил, что русская культура не продается.