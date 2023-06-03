Актриса Алферова назвала причину расставания с Абдуловым после 17 лет брака

Поклонники российской актрисы Ирины Алферовой долго гадали, почему после 17 лет брака любимица решила развестись с артистом Александром Абдуловым. Пара распалась в 1993 году.
Однако недавно знаменитость рассказала, что поступила таким образом из-за любвеобильности бывшего мужа. Последний не смог дать ей желаемое, хотя об их совместной жизни у нее остались только самые лучшие воспоминания.
«Я хотела, чтобы он любил только меня, а он любил всех... Быть на вторых ролях, ждать, принимать и все прощать не собиралась, это удел других женщин», — пояснила Алферова в интервью для портала Prozvezd.ru.
При этом актриса призналась, что жалеет о своем отсутствии на похоронах экс-супруга. Абдулов умер в 2008 году после продолжительной борьбы с раком легким, но в тот момент артистка не смогла найти в себе силы и посетить траурное мероприятие.
Ранее в Санкт-Петербурге состоялась церемония бракосочетания певицы Татьяны Булановой и бизнесмена Валерия Руднева. Кадрами с танцем молодоженов поделилась телеведущая Светлана Бондарчук.