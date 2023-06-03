Власти сирийской провинции Деръа дали разыскиваемым и дезертирам шанс вернуться к мирной жизни

Работоспособным мужчинам дается возможность получить документы и вернуться в общество.
Центр урегулирования статуса разыскиваемых лиц и дезертиров с военной службы открылся в городе Деръа одноименной провинции. Он проработает шесть дней — до 8 июня.
Данная инициатива создает возможность для мужчин, ранее скрывавшихся от властей, вернуться к нормальной жизни, получить официальную работу и социальное обеспечение. Кроме того, эти люди востребованы для восстановления инфраструктуры Сирии.
«Урегулирование, предложенное государством, полезно для всех жителей провинции и прокладывает путь к возвращению стабильности в нее», — сказал один из городских чиновников.
Подобная практика получила распространение в последние годы при непосредственном участии России. Как и ранее, амнистии подлежат лица, добровольно сдавшиеся властям, выдавшие им свое оружие (при наличии) и не имеющие за собой тяжких преступлений.
Преимущественно этот процесс осуществлялся при надзоре российской военной полиции, однако за последние годы принцип работы был отлажен, так что сирийские правоохранители и военные справляются с процедурой самостоятельно.