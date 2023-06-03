Названы четыре магазинных продукта, которые могут плохо сказаться на здоровье

Какие четыре продукта, которые можно купить в магазине, могут стать опасными для здоровья человека, выяснили СМИ.
В первую очередь опасными считаются готовые салаты под майонезом. В них нередко добавляют мясо с истекшим сроком годности. Кроме того, такие блюда хранятся недолго и человек может ими отравиться.
Следующий опасный для человека продукт — приготовленная курица гриль. Часто запекаются те тушки, которые долгое время лежали на прилавке и могли испортиться. Чтобы замаскировать неприятный запах кур, в них добавляют много чеснока, маринада и специй.
Третий продукт — замороженные овощи. Опасность заключается в том, что неизвестно, как осуществлялась их транспортировка.
Список замыкают расфасованные сыры. В нарезку пускают продукт, срок годности которого истекает — после нарезки клеится новый срок годности, и сыр выдается за свежий.
Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о пользе продуктов, которые принято считать вредными для организма.