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Названы четыре магазинных продукта, которые могут плохо сказаться на здоровье

Общество
Названы четыре магазинных продукта, которые могут плохо сказаться на здоровье

Какие четыре продукта, которые можно купить в магазине, могут стать опасными для здоровья человека, выяснили СМИ.

В первую очередь опасными считаются готовые салаты под майонезом. В них нередко добавляют мясо с истекшим сроком годности. Кроме того, такие блюда хранятся недолго и человек может ими отравиться.

Следующий опасный для человека продукт — приготовленная курица гриль. Часто запекаются те тушки, которые долгое время лежали на прилавке и могли испортиться. Чтобы замаскировать неприятный запах кур, в них добавляют много чеснока, маринада и специй.

Третий продукт — замороженные овощи. Опасность заключается в том, что неизвестно, как осуществлялась их транспортировка.

Список замыкают расфасованные сыры. В нарезку пускают продукт, срок годности которого истекает — после нарезки клеится новый срок годности, и сыр выдается за свежий.

Ранее врач общей практики Екатерина Серебренникова рассказала о пользе продуктов, которые принято считать вредными для организма.
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