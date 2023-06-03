«Давно стал чем-то мифическим»: политолог Бредихин не воспринял всерьез слова Зеленского о готовности к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов начать контрнаступление передает The Wall Street Journal.
«Мы твердо верим, что у нас все получится. Я не знаю, сколько времени это займет. Честно говоря, это может пойти совершенно по-разному. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», – сказал Зеленский.
Своими заявлениями украинский лидер добивается того, чтобы западные страны, во главе с США, выделили дополнительную военную и финансовую помощь ВСУ. Такое мнение выразил политолог и журналист Антон Бредихин в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«Здесь большие сомнения, в очередной раз, в том, что будет оно или не будет. Это не зависит от того, кто заявляет: Зеленский или высшие украинские или американские чиновники. Слишком много было заявлений. Из-за их большого количества мы видим то, что этот великий "контрнаступ" давно стал чем-то мифическим и при этом не ожидаемым. Я думаю, что о нем никто заявлять не будет, когда оно начнется. Не будет громких заявлений ни Зеленского, ни кого-то из украинских генералов. А обещает он это ясно для чего – чтобы была одобрена очередная партия поставок вооружения и финансов из США. Поэтому и появляются предложения, что после "великого контранступа" будет жаркое лето. Это еще один повод для мотивации американцев в плане поставок новых видов вооружения», – считает Бредихин.
Ранее сообщалось, что Украина и Германия организуют саммит для реализации киевской формулы мира.