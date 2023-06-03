«Давно стал чем-то мифическим»: политолог Бредихин не воспринял всерьез слова Зеленского о готовности к контрнаступлению

Своими заявлениями украинский лидер добивается того, чтобы западные страны, во главе с США, выделили дополнительную военную и финансовую помощь ВСУ. Такое мнение выразил политолог и журналист Антон Бредихин в ходе беседы с корреспондентом ФАН.