«Тинькофф» введет комиссию за внесение через банкомат долларов и евро

Банк «Тинькофф» подключил комиссию за пополнение счета наличными долларами и евро. Теперь с клиентов будут взимать 1% от суммы пополнения за подобные транзакции.
Соответствующая информация появилась на сайте компании. Новые правила вступят в силу 5 июня 2023 года. Они затронут пользователей с тарифным планом ТПС 3.0, которые держат на счетах доллары или евро.
Комиссию будут взимать и за операции через кассово-инкасаторский центр банка. Это произойдет в случае, если клиент вносит не ту валюту, в которой у него открыт счет.
Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко предложила сократить срок хранения кредитной истории. По мнению парламентария, данные стоит сохранять только три года вместо семи.