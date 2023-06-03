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«Тинькофф» введет комиссию за внесение через банкомат долларов и евро

Экономика
«Тинькофф» введет комиссию за внесение через банкомат долларов и евро

Банк «Тинькофф» подключил комиссию за пополнение счета наличными долларами и евро. Теперь с клиентов будут взимать 1% от суммы пополнения за подобные транзакции.

Соответствующая информация появилась на сайте компании. Новые правила вступят в силу 5 июня 2023 года. Они затронут пользователей с тарифным планом ТПС 3.0, которые держат на счетах доллары или евро.

Комиссию будут взимать и за операции через кассово-инкасаторский центр банка. Это произойдет в случае, если клиент вносит не ту валюту, в которой у него открыт счет.

Ранее депутат Госдумы Наталья Костенко предложила сократить срок хранения кредитной истории. По мнению парламентария, данные стоит сохранять только три года вместо семи.
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