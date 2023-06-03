Власти Пакистана одобрили торговлю по бартеру с Афганистаном, Ираном и Россией

После того, как в апреле страна впервые закупила российскую нефть с дисконтом, министр нефти Мусадик Малик заявил, что Пакистан будет импортировать только сырье, а не продукты из него. Согласно его данным, покупки могут достичь 100 тысяч баррелей в сутки в случае успешной первой сделки.