Власти Пакистана одобрили торговлю по бартеру с Афганистаном, Ираном и Россией

Правительство Пакистана одобрило торговлю на бартерной основе с Ираном, Россией и Афганистаном. Об этом сообщает PressTV
В постановлении, которое называется «Механизм бартерной торговли между предприятиями (B2B) 2023» указаны товары, способные выступать предметом торговли по бартеру.
После того, как в апреле страна впервые закупила российскую нефть с дисконтом, министр нефти Мусадик Малик заявил, что Пакистан будет импортировать только сырье, а не продукты из него. Согласно его данным, покупки могут достичь 100 тысяч баррелей в сутки в случае успешной первой сделки.
Ранее КНР и Пакистан включили Афганистан в организацию «Один пояс, один путь».