Губернатор Севастополя сообщил об учебных стрельбах флота

Подразделения Черноморского флота будут проводить тренировочные стрельбы в рамках учений по противодиверсионной обороне, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
Чиновник опубликовал запись об этом в своем Telegram-канале. Он добавил, что обстановка в городе остается спокойной.
«До 16:00 флот проводит на Северном молу тренировки расчетов ППДО, включающие в себя проведение учебных стрельб», — говорится в сообщении.
Ранее политик рассказал о сбитом в городе БПЛА с видеокамерой. Житель города справился с дроном с помощью подручных средств, сообщил Развозжаев. Губернатор напомнил о запрете на запуск беспилотников в Севастополе и других регионах страны.