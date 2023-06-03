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Рафаэль Надаль назвал сроки восстановления после операции

Спорт
Рафаэль Надаль назвал сроки восстановления после операции

Испанский теннисист Рафаэль Надаль в своих социальных сетях написал, что ему необходимо примерно пять месяцев для полного восстановления после операции.

Надаль на одном из теннисных матчей Открытого чемпионата Австралии получил травму в районе подвздошно-поясничной мышцы. В клинике Барселоны спортсмену провели артроскопию.

«Я немедленно начну прогрессивную функциональную реабилитацию, и мне сказали, что нормальный процесс восстановления составляет пять месяцев, если все пойдет хорошо», — поделился теннисист.

Ранее Надаль заявил, что планирует завершить спортивную карьеру в следующем году. При этом он добавил, что хочет успеть сыграть в Кубке Дэвиса.
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