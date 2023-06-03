Россиянам назвали неприметный симптом на языке, который может указывать на цирроз печени

Определить цирроз печени поможет один неприметный симптом на языке. Подробности раскрыл врач-терапевт Андрей Звонков.
Даже если у человека нет проблем со здоровьем, у него может появиться белый налет на языке. При этом утолщение его слоя или появление сероватого оттенка являются признаками снижения иммунитета и размножения болезнетворных бактерий в организме, предупредил специалист.
Нарушение работы органов ЖКТ — одна из самых распространенных патологических причин появления белого налета на языке. Подобный симптом также характерен для цирроза печени, хронического гастрита и колита, пишет Wday.ru со ссылкой на терапевта.
Людям после 40 лет следует сдать анализы на скрытую пищевую непереносимость, чтобы в дальнейшем правильно составить свой ежедневный рацион. О здоровом питании в таком возрасте ранее рассказала врач-диетолог Марият Мухина.