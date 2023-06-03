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Россиянам назвали неприметный симптом на языке, который может указывать на цирроз печени

Общество
Россиянам назвали неприметный симптом на языке, который может указывать на цирроз печени

Определить цирроз печени поможет один неприметный симптом на языке. Подробности раскрыл врач-терапевт Андрей Звонков.

Даже если у человека нет проблем со здоровьем, у него может появиться белый налет на языке. При этом утолщение его слоя или появление сероватого оттенка являются признаками снижения иммунитета и размножения болезнетворных бактерий в организме, предупредил специалист.

Нарушение работы органов ЖКТ — одна из самых распространенных патологических причин появления белого налета на языке. Подобный симптом также характерен для цирроза печени, хронического гастрита и колита, пишет Wday.ru со ссылкой на терапевта.

Людям после 40 лет следует сдать анализы на скрытую пищевую непереносимость, чтобы в дальнейшем правильно составить свой ежедневный рацион. О здоровом питании в таком возрасте ранее рассказала врач-диетолог Марият Мухина.
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