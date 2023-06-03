Новый ухажер обокрал москвичку на миллионы рублей

Кражу ювелирных украшений 40-летняя москвичка заметила спустя два месяца после знакомства с новым ухажером. Об этом сообщает Shot.
Москвичка познакомилась с новым возлюбленным на улице в конце зимы. Позже мужчина частенько начал оставаться у нее в квартире. Только после двух месяцев женщина обнаружила пропажу ювелирных украшений, которые хранились в ванной.
Мужчина признался возлюбленной, что украшения взял он. Ухажер сообщил ей, что столкнулся с серьезными проблемами. Он поклялся вернуть украденное обратно и пропал.
Женщина обнаружила позже списание с карты около десяти тысяч рублей и обратилась в полицию. В данный момент преступник находится в розыске.
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