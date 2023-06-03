Певица Слава нецензурно высказалась о сбежавших из России артистах

Известная певица Слава нецензурно высказалась о коллегах по шоу-бизнесу, сбежавших за границу после начала спецоперации. Она заявила, что страна не нуждается в подобных артистах.
В частности, речь шла об исполнительницах Алле Пугачевой и Земфире✱ (признана иноагентом на территории РФ). Также знаменитость упомянула журналистку и бывшую ведущую телешоу «Дом-2» Ксению Собчак.
По словам певицы, все они являются «проститутками» и даже сейчас позволяют себе комментарии о текущей ситуации. При этом время от времени от них звучат просьбы вернуться, однако в России такие артисты никому не нужны.
«Пошли вы на ***!» — заявила Слава в социальных сетях.
Исполнительница добавила, что у нее самой есть недвижимость за рубежом и все необходимые визы. Однако она ни за что не покинет родную страну и не бросит соотечественников.
Меж тем певица Наташа Королева пожаловалась, что больше не может организовывать концерты в Киеве. Местные власти отменяют выступления из-за ее связи с Россией.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами