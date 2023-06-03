Ядовитые бабочки заполонили город на западе ЦАР

Ранее стадо львов напало на домашних коз в национальном парке «Амбосели» на юго-востоке Кении. Приставленные к скоту жители были вынуждены взяться за оружие и сразиться с хищниками. А в Мозамбике более тысячи семей покинули свои дома и переселились на острова из-за нападений буйволов.