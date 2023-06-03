Ядовитые бабочки заполонили город на западе ЦАР

Банги, 3 июня. Жители центральноафриканского города Берберати пострадали от нашествия ядовитых бабочек.
Населенный пункт заполонили насекомые, пыльца на крыльях которых вызывает раздражение на коже. Чешуекрылые залетают в дома, облепляют стены и потолки, из-за чего жильцы сразу покрываются зудящими пятнами, а также прячутся в складках одежды, которую потом невозможно носить.
Некоторые уверены, что причина нашествия кроется в масштабной вырубке древних лесов на территории материка. Граждане даже обратились в министерство здравоохранения республики, чтобы выяснить, как справиться с напастью.
Конфликт между человеком и дикой природой обострился в последние годы на Черном континенте. Из-за уменьшения площади зеленых насаждений в населенные пункты часто заходят опасные животные.