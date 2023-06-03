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Эрдоган пожал руку Володину и Столтенбергу во время инаугурации

Политика
Эрдоган пожал руку Володину и Столтенбергу во время инаугурации

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялся рукопожатием со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным после церемонии инаугурации.

Глава страны принял поздравления от представителей других стран после официального вступления в должность. Россию на мероприятии представлял Володин, который пожал Эрдогану руку и поздравил с победой на выборах.

Также на церемонии присутствовали генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Венесуэлы Николас Мадуро и представители других стран.

Инаугурация турецкого лидера состоялась в субботу в здании Великого национального собрания. Политик набрал 52% голосов избирателей во втором туре президентской гонки.
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