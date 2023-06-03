Чтоб дети не «летали»: семейный психолог Зберовский назвал причину, по которой некоторым парам стоит разойтись

Когда созависимые отношения с применением насилия со стороны женщин должны распасться, чтобы не причинить вреда, рассказал корреспонденту ФАН психолог, доктор наук, специалист по семейным и любовным отношениям Андрей Зберовский.
Как правило, когда в отношениях присутствует насилие, люди притянулись друг к другу неспроста, и можно говорить о созависимости и определенном уровне садомазохизма, считает психолог. Работа психотерапевта с проявлениями физического или психического покушения на неприкосновенность партнера заключается в поиске и устранении триггеров — точек конфликта, которых бывает превеликое множество.
Может ли созависимая пара распасться, если устранить причины ее конфликтов? По мнению психолога, порой это даже необходимо.
«Бывает, распадаются. Но я семейный психолог, и обязан кое-что учитывать. У меня, допустим, созависимая пара: может быть, нравится женщине бить своего мужа, а ему нравится заниматься сексом после того, когда его поколотили, и он с разбитым лицом походил по квартире, то есть вполне себе гармоничная садомазохистская пара. Но в этой паре растет один или два ребенка, которые видят каждую неделю разбитое лицо мамы или папы, которые видят кровь, видят разбитые стекла слышат крики. И для меня как для психолога простая мысль представляется верной: пусть лучше эти люди разведутся, но дети не будут видеть кровь, насилие. Потому что дети тоже под горячую руку таким родителям постоянно попадаются, я каждый месяц вижу детей, которым то руку сломали, то голову пробили, потому что папа или мама отшвырнули, на ребенка упал шкаф или осколки разбитого стекла, зеркала порезали лицо. То есть я с этим работаю каждый месяц. И в этом плане моя задача психолога — минимизировать риски психологического и физического подобного воздействия на детей. Понимаете?» — рассуждает собеседник ФАН.
Пословица «Милые бранятся — только тешатся» хороша, когда касается исключительно «милых», считает он:
«Когда дети рядом не “летают” с разбитыми лицами, понимаете, с криками: “Мама, не бей, папу. папа, не бей маму!”. Тогда это дело “милых”. А когда мы берем реальную семью, где есть дети, то пускай лучше они разведутся — то есть для меня лучше доказать мужчине или женщине, что не надо жить с этим партнером, возможно, будет скучнее, но хотя бы дети не будут это видеть».
Главное, чтобы люди брали на себя ответственность, подчеркнул он в заключение. И тогда большинство таких семейных проблем можно решить.
Ранее Андрей Зберовский рассказал о насилии в семьях со стороны женщин и о том, можно ли с этим что-то сделать.