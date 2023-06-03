Чтоб дети не «летали»: семейный психолог Зберовский назвал причину, по которой некоторым парам стоит разойтись

Как правило, когда в отношениях присутствует насилие, люди притянулись друг к другу неспроста, и можно говорить о созависимости и определенном уровне садомазохизма, считает психолог. Работа психотерапевта с проявлениями физического или психического покушения на неприкосновенность партнера заключается в поиске и устранении триггеров — точек конфликта, которых бывает превеликое множество.