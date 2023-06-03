Кузбасские медики рассказали о работе в военных госпиталях Донбасса

Кузбасские медики помогают своим коллегам в военном госпитале при городской больнице №2 Горловки. Группа специалистов прибыла в Донбасс еще в начале мая, когда ВСУ с особой жестокостью обстреливали мирный город.
В течение месяца шесть медиков из Кемеровской области трудились в одной из городских больниц Горловки. Условия были нелегкие, отмечают специалисты, однако работа давалась легко — приспособиться ко всему помогали местные врачи.
«Влились сразу в работу, конечно, поверг в шок быт: город без воды, в этом были трудности. Самым тяжелым днем было 11 мая. Это были первые дни и часто слышны били взрывы, было много раненых, и мирных, и военных», — рассказала операционная медицинская сестра Кемеровского кардиоцентра Васильева Евгения.
Однако героями кузбасские добровольцы себя не считают: вместо этого они искренне восхищаются теми, кто работает в сложных условиях уже восемь лет. По словам хирурга городской клинической больницы №1 Новокузнецка Рамиса Хакимова, каждый врач должен пройти службу в сложных условиях, когда сталкиваешься с большим потоком раненых с минно-взрывными травмами. Это не только дает важный опыт, но и вырабатывает стойкость духа.
«Для меня это было испытанием, я решил, что нужно поехать попробовать себя в качестве врача-хирурга. Понять, смогу ли я работать в такой среде, в таких условиях массового поступления больных в больших количествах. Врачи здесь за девять лет опыта набрались, смотришь, они каких-то больных с ходу отправляют на операцию, а кого-то — на первичную хирургическую обработку. В этом плане взаимодействие хорошее, мы друг другу помогаем и хорошо справляемся. Но работа местных медиков вызывает восхищение», — отметил Хакимов.
Благодарность за помощь и содействие кузбассовцам выразила главврач городской больницы №2 города Горловки Нелля Якуненко. По ее словам, горловские специалисты долго трудились практически без отпусков и выходных. Когда появилась помощь из Кузбасса, работа значительно облегчилась.
«Нам очень серьезно помогает Кемерово, это у нас вторая партия, они работали почти месяц: два хирурга, травматолог, две операционные медсестры и терапевт. Терапевт дежурит в приемнике, занимается сортировкой больных — а поступают не только раненые, в больнице мы оказываем помощь всему городу. Поэтому, большое спасибо, во время их пребывания, мы могли заняться и другими больными, а кузбасские медики помогали именно с минно-взрывными травмами, в травматологи, в хирургии, так что большое им спасибо», — подытожила Якуненко.
Скоро кузбасские медики отправятся домой. На их место приедет новый отряд добровольцев.