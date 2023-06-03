Кузбасские медики рассказали о работе в военных госпиталях Донбасса

Однако героями кузбасские добровольцы себя не считают: вместо этого они искренне восхищаются теми, кто работает в сложных условиях уже восемь лет. По словам хирурга городской клинической больницы №1 Новокузнецка Рамиса Хакимова, каждый врач должен пройти службу в сложных условиях, когда сталкиваешься с большим потоком раненых с минно-взрывными травмами. Это не только дает важный опыт, но и вырабатывает стойкость духа.