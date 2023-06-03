В Киеве арестовали подозреваемых по делу о закрытых бомбоубежищах

Четверо фигурантов по делу о закрытом бомбоубежище во время воздушной тревоги задержаны в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Отмечается, что 3 июня суд избрал меру пресечения подозреваемым по факту закрытого убежища в Деснянском районе Киева. Первый заместитель районной администрации, руководитель медицинского учреждения, где находится помещение, и его заместитель будут находиться под домашним арестом на время расследования. Охранник медучреждения отправлен под стражу.
В прокуратуре заявили, что следствие продолжается, далее также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации Киева.
В середине мая жители нескольких городов не смогли попасть в бомбоубежища во время воздушных тревог. Украинские СМИ сообщали, что каждое второе укрытие было заперто. Из 4 800 убежищ 252 были закрыты, а 893 — непригодны.
Ранее журналист Кори Шейк заявила, что украинцы понимают — без поддержки Запада Киев давно бы проиграл на поле боя с РФ.