В Киеве арестовали подозреваемых по делу о закрытых бомбоубежищах

Отмечается, что 3 июня суд избрал меру пресечения подозреваемым по факту закрытого убежища в Деснянском районе Киева. Первый заместитель районной администрации, руководитель медицинского учреждения, где находится помещение, и его заместитель будут находиться под домашним арестом на время расследования. Охранник медучреждения отправлен под стражу.