Мирра Андреева проиграла американке Гауфф в третьем круге теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка 16-летняя Мирра Андреева потерпела поражение в игре с американкой Кори Гауфф в третьем круге французского теннисного турнира «Ролан Гаррос».
Матч, который проходил на грунтовом корте в Париже, завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Они играли чуть более двух часов. Гауфф в следующем этапе встретится с победительницей противостояния словацкой теннисистки Анны Каролины Шмидловой и американки Кайлой Дэй.
Ранее украинскую теннисистку Элину Свитолину после матча с россиянкой Анной Блинковой в рамках этого турнира освистали зрители за отказ пожать руку. Сообщается, что вместо традиционного рукопожатия по окончании игры украинка показала палец.