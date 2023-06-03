Мирра Андреева проиграла американке Гауфф в третьем круге теннисного турнира «Ролан Гаррос»

Матч, который проходил на грунтовом корте в Париже, завершился со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1. Они играли чуть более двух часов. Гауфф в следующем этапе встретится с победительницей противостояния словацкой теннисистки Анны Каролины Шмидловой и американки Кайлой Дэй.