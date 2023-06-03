Певица Наташа Королева объяснила, почему больше не может выступать в Киеве

Певица Наташа Королева объяснила, почему больше не может давать концерты в Киеве. По ее словам, выступления запрещают из-за связи с Россией.
Исполнительница родилась на Украине, но с девяностых годов проживает в России. Королева пришла к выводу, что, скорее всего, представляет для страны угрозу «своими хорошими и добрыми песнями».
«Они не могли понять — в какой статус артиста меня записывать — русская артистка или своя? Была дилемма, но в итоге решили закрыть, причем жестко — на пять лет», — поделилась певица в беседе с ведущей YouTube-канала «Света вокруг света».
Исполнительница отметила, что скучает по украинской столице. Она также рассказала о возможности переехать в США, где живет ее мать. К родственнице артистка приезжает только в гости.
После начала СВО многие звезды стали нелицеприятно высказываться о России и мигрировали в другие страны. Так поступила и певица Алла Пугачева. Примадонне запретили продавать дачу в Подмосковье из-за долгов.