«Нужно просто говорить правду»: Пригожин призвал СМИ не рассказывать «сказки» о событиях в зоне СВО и приграничье

Средства массовой информации России не должны рассказывать «сказки» о событиях, которые происходят в рамках спецоперации и в приграничных районах, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Автор канала «Пора домой» отметил, что за полтора года спецоперации на Украине в военном ведомстве ничего не поменялось. По его мнению, офицеров, которые имели критическое мышление, продолжают задвигать. Журналист поинтересовался у бизнесмена, как поступать в сложившейся ситуации.
«Я с вами абсолютно согласен. Всех офицеров, которые имеют критическое мышление, которые готовы выражать свое мнение и побеждать, их задвигают, если они не занимаются лизоблюдством. Это главная проблема нашей армии», — отметил Пригожин.
Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что в средствах массовой информации необходимо говорить правду. Рассказывать «грустные истории» о побеге врага с территории Белгородской области не стоит. Если какой-то регион перейдет под контроль противника, то нужно сказать, что это русская земля, которую никто не имеет права забирать. А если кто-то решит ее передать, то он должен столкнуться с определенным наказанием.
«Я считаю, что если мы говорим сегодня о средствах массовой информации, то нужно просто говорить правду, то, что есть на самом деле», — считает предприниматель.
Пригожин подчеркнул, что в то же время нельзя дискредитировать армию, поскольку в ней заключается российский дух и сила страны. А те люди, которые управляют сегодня ВС РФ, могут своим безграмотным управлением наносить удары по войскам.
«Поэтому правда о том, что происходит, максимальная мобилизация общества в рамках этой правды, это то, что необходимо делать», — резюмировал основатель «оркестра».
Пригожин ранее высказался о ситуации на территории Белгородской области. По его словам, из-за бездействия бюрократов происходит «потеря исконно российской земли».