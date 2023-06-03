«Нужно просто говорить правду»: Пригожин призвал СМИ не рассказывать «сказки» о событиях в зоне СВО и приграничье

Основатель ЧВК «Вагнер» добавил, что в средствах массовой информации необходимо говорить правду. Рассказывать «грустные истории» о побеге врага с территории Белгородской области не стоит. Если какой-то регион перейдет под контроль противника, то нужно сказать, что это русская земля, которую никто не имеет права забирать. А если кто-то решит ее передать, то он должен столкнуться с определенным наказанием.