МИД Украины выразил Венгрии демарш из-за ролика с картой без Крыма

Министерство иностранных дел Украины выразило демарш властям Венгрии после опубликованной записи с картой страны без Крыма, заявили в дипломатическом ведомстве.
Дипломаты назвали действия Будапешта провокацией и потребовали от венгерских политиков действовать в соответствии с общей позицией ООН, НАТО и ЕС.
«По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне», — сообщается в публикации.
Ранее правительство Венгрии опубликовало видеозапись с призывом начать мирное урегулирование украинского конфликта. Журналисты заметили, что на показанной в записи карте Крым отмечен как территория России.