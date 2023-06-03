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МИД Украины выразил Венгрии демарш из-за ролика с картой без Крыма

Политика
МИД Украины выразил Венгрии демарш из-за ролика с картой без Крыма

Министерство иностранных дел Украины выразило демарш властям Венгрии после опубликованной записи с картой страны без Крыма, заявили в дипломатическом ведомстве.

Дипломаты назвали действия Будапешта провокацией и потребовали от венгерских политиков действовать в соответствии с общей позицией ООН, НАТО и ЕС.

«По поручению МИД Украины временный поверенный Украины в Венгрии выразил официальный демарш венгерской стороне», — сообщается в публикации.

Ранее правительство Венгрии опубликовало видеозапись с призывом начать мирное урегулирование украинского конфликта. Журналисты заметили, что на показанной в записи карте Крым отмечен как территория России.
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