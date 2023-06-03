Зеленский выразил желание встретиться с президентом Бразилии Лула да Силвой

Президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о желании встретиться с бразильским коллегой Луисом Инасиу Лула да Силвой, чтобы заручиться его поддержкой. Об этом он сообщил в соцсетях.
Украинский лидер подчеркнул, что намерен получить поддержку большего числа стран, а также одобрения «формулы мира», которая была предложена Киевом.
«Неоднократно приглашал президента на Украину. Считаю, что нам нужно поговорить», — прокомментировал Зеленский во время интервью с латиноамериканскими СМИ.
В мае нынешнего года Зеленский отправлял приглашение да Силве, чтобы тот приехал на Украину. Президент Бразилии до этого утверждал, что поездка в Россию или Украину станет возможной лишь после достижения между странами условий мира.
Ранее министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил мирное урегулирование конфликта России и Украины на конференции по безопасности 2 июня.