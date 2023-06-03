Экс-агент ЦРУ с 25-летним стажем признался, что дрался с пришельцем-рептилоидом

Воспоминаниями о встречах с пришельцами-рептилоидами поделился бывший агент ЦРУ с 25-летним стажем Джон Рамирес. Он признался, что контакты носили регулярный характер, а однажды дело и вовсе дошло до драки.
По его словам, подобные встречи не вызывали страха. Рамирес утверждает, что неведомые существа стали посещать его ночью, при этом их лица были скрыты.
«И был у меня один такой, я бы сказал, негативный опыт. Когда я увидел существо, которое многие назвали бы «рептилией». Оно шло из гостиной в спальню. И как раз с ним я подрался и ударил его», — заявил мужчина.
Уже утром экс-агент ЦРУ заметил у себя следы от когтей. Затем он начал видеть зеленоватый туман по вечерам, при этом у него возникало чувство полной безопасности. Рамирес убежден, что пришельцы пообещали ему защиту.
Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан также утверждает, что инопланетяне посещали Землю и все еще находятся среди населения планеты. С большой вероятностью люди с ними даже сталкивались, но не увидели в них ничего особенного, заявил доктор.