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Помощник госсекретаря США Критенбринк прибудет в Китай 4 июня для обсуждения двусторонних отношений

Политика
Помощник госсекретаря США Критенбринк прибудет в Китай 4 июня для обсуждения двусторонних отношений

Помощник государственного секретаря США Дэниел Критенбринк прилетит в Китай 4 июня для участия в переговорах с зарубежными коллегами. Об этом говорится в заявлении американского министерства иностранных дел.

Вместе с дипломатом в Пекин прибудет Сара Беран, занимающая пост старшего директора по отношениям с КНР и Тайванем в совете по национальной безопасности страны. При этом стороны планируют обсудить ключевые моменты, касающиеся отношений между двумя государствами.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон до сих пор поддерживают некоторые дипломатические контакты. Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, в основном речь идет об обмене заключенными.
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