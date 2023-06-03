Помощник госсекретаря США Критенбринк прибудет в Китай 4 июня для обсуждения двусторонних отношений

Вместе с дипломатом в Пекин прибудет Сара Беран, занимающая пост старшего директора по отношениям с КНР и Тайванем в совете по национальной безопасности страны. При этом стороны планируют обсудить ключевые моменты, касающиеся отношений между двумя государствами.