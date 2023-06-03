В МОК не считают Игры БРИКС серьезной альтернативой Олимпиаде

Член координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Олимпиады 2024 года Франческо Риччи Битти отказался считать спортивные Игры БРИКС серьезной альтернативой турнира, сообщает insidethegames.biz.
Риччи Битти заявил, что не стоит беспокоиться по поводу создания новой организации. Он привел в пример предыдущие попытки сформировать альтернативные игры, которые не стали популярными и не смогли конкурировать с Олимпиадой.
«Лично я бы не беспокоился, но это вопрос не ко мне, так как я не лидер спортивного движения», — заявил член комиссии.
Ранее российский президент Владимир Путин пообещал отечественным разработчикам обсудить с представителями стран-участниц БРИКС появление их компьютерных игр на зарубежных рынках.