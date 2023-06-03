Во Львове одессита раскритиковали за исполнение русскоязычных песен Виктора Цоя

Молодой человек из Одессы попытался исполнить песню музыканта Виктора Цоя на улицах Львова. Местная публика раскритиковала его за использование русского языка в песнях.
По сообщениям украинских СМИ, недовольство выразила женщина. Она напомнила о запрете на русскоязычную музыку. Молодой человек ответил репертуаром звезды группы «Кино».
«Цой — это легенда рока!» — напомнил юноша собравшимся.
В дальнейшем негативно настроенная украинка пригрозила, что сообщит о произошедшем в правоохранительные органы. В ответ одессит призвал прохожую заниматься более продуктивным досугом вместо того, чтобы критиковать музыкантов.
Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова призвала создать все необходимые условия для того, чтобы дети в новых регионах России могли изучать украинский язык.