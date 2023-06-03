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Во Львове одессита раскритиковали за исполнение русскоязычных песен Виктора Цоя

Общество
Во Львове одессита раскритиковали за исполнение русскоязычных песен Виктора Цоя

Молодой человек из Одессы попытался исполнить песню музыканта Виктора Цоя на улицах Львова. Местная публика раскритиковала его за использование русского языка в песнях.

По сообщениям украинских СМИ, недовольство выразила женщина. Она напомнила о запрете на русскоязычную музыку. Молодой человек ответил репертуаром звезды группы «Кино».

«Цой — это легенда рока!» — напомнил юноша собравшимся.

В дальнейшем негативно настроенная украинка пригрозила, что сообщит о произошедшем в правоохранительные органы. В ответ одессит призвал прохожую заниматься более продуктивным досугом вместо того, чтобы критиковать музыкантов.

Ранее уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова призвала создать все необходимые условия для того, чтобы дети в новых регионах России могли изучать украинский язык.
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